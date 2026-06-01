GROS MORNE / Habitation Saint-Etienne / Visite Botanique, Habitation Saint-Etienne et jardin, Gros-Morne

GROS MORNE / Habitation Saint-Etienne / Visite Botanique 6 et 7 juin Habitation Saint-Etienne et jardin Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Éveil des sens – Visite botanique

Laissez-vous guider à travers les secrets de notre « Jardin Remarquable ». Une promenade bucolique mêlant histoire, anecdotes et usages traditionnels des plantes et arbres emblématiques du domaine.

Gratuit

Pensez à apporter de quoi vous asseoir, ainsi qu’une protection contre le soleil ou la pluie.

La visite se conclut à la boutique HSE par une dégustation de rhums.

Dès 10h : atelier cocktails, restauration sur place, suivie l’après-midi de la visite de l’exposition Brumes de l’artiste Jordan Beal. info et reservation : 05 96 57 49 32

Habitation Saint-Etienne et jardin Habitation Saint-Etienne, 97213 Gros-Morne Gros-Morne 97213 Martinique Martinique 0596576268 http://pnr-martinique.com/visiter/lhabitation-saint-etienne/ Jardin de cinq hectares organisé autour de plusieurs zones thématiques : la palmeraie, le jardin des balisiers et des plantes à fleurs, la pelouse des arbres anciens et monumentaux, la bambouseraie.

Éveil des sens – Visite botanique

© Jean-Luc De Laguarigue