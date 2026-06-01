GROS MORNE – Visite libre de l’Habitation Saint-Etienne, Habitation Saint-Etienne et jardin, Gros-Morne

GROS MORNE – Visite libre de l’Habitation Saint-Etienne 6 et 7 juin Habitation Saint-Etienne et jardin Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T23:00:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux Jardins 2026, l’Habitation Saint-Étienne ouvrira exceptionnellement ses jardins au public tout au long du week-end.

Les visiteurs pourront découvrir ce site patrimonial emblématique à travers des activités culturelles, artistiques et ludiques proposées dans le parc classé Jardin remarquable. Animations, découvertes du patrimoine et moments de convivialité rythmeront ces deux journées placées sous le signe de la nature et de la culture.

Informations : 05 96 57 49 32

Habitation Saint-Etienne et jardin Habitation Saint-Etienne, 97213 Gros-Morne Gros-Morne 97213 Martinique Martinique 0596576268 http://pnr-martinique.com/visiter/lhabitation-saint-etienne/ Jardin de cinq hectares organisé autour de plusieurs zones thématiques : la palmeraie, le jardin des balisiers et des plantes à fleurs, la pelouse des arbres anciens et monumentaux, la bambouseraie.

À l’occasion des Rendez-vous aux Jardins 2026, l’Habitation Saint-Étienne ouvrira exceptionnellement ses jardins au public tout au long du week-end.

©JL De Laguarigue