GROS MORNE / Habitation Saint-Etienne / visite guidée, Habitation Saint-Etienne et jardin, Gros-Morne

GROS MORNE / Habitation Saint-Etienne / visite guidée Dimanche 7 juin, 14h00 Habitation Saint-Etienne et jardin Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T20:00:00+02:00 – 2026-06-07T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T20:00:00+02:00 – 2026-06-07T21:30:00+02:00

Plongez dans l’histoire: du Jardin Remarquable aux chais historiques, découvrez les vestiges de l’ancienne distillerie et les secrets de fabrication de rhums HSE.

GRATUIT

SANS RESERVATION

suivie de la dégustation de rhum à la boutique HSE

Habitation Saint-Etienne et jardin Habitation Saint-Etienne, 97213 Gros-Morne Gros-Morne 97213 Martinique Martinique 0596576268 http://pnr-martinique.com/visiter/lhabitation-saint-etienne/ Jardin de cinq hectares organisé autour de plusieurs zones thématiques : la palmeraie, le jardin des balisiers et des plantes à fleurs, la pelouse des arbres anciens et monumentaux, la bambouseraie.

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©Jean-Luc De Laguarigue