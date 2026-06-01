GROS MORNE / Habitation Saint-Etienne / visite guidée, Habitation Saint-Etienne et jardin, Gros-Morne
GROS MORNE / Habitation Saint-Etienne / visite guidée, Habitation Saint-Etienne et jardin, Gros-Morne dimanche 7 juin 2026.
GROS MORNE / Habitation Saint-Etienne / visite guidée Dimanche 7 juin, 14h00 Habitation Saint-Etienne et jardin Martinique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T20:00:00+02:00 – 2026-06-07T21:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T20:00:00+02:00 – 2026-06-07T21:30:00+02:00
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GRATUIT
SANS RESERVATION
suivie de la dégustation de rhum à la boutique HSE
Habitation Saint-Etienne et jardin Habitation Saint-Etienne, 97213 Gros-Morne Gros-Morne 97213 Martinique Martinique 0596576268 http://pnr-martinique.com/visiter/lhabitation-saint-etienne/ Jardin de cinq hectares organisé autour de plusieurs zones thématiques : la palmeraie, le jardin des balisiers et des plantes à fleurs, la pelouse des arbres anciens et monumentaux, la bambouseraie.
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©Jean-Luc De Laguarigue
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