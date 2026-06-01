GROS MORNE / Habitation Saint-Etienne / Atelier de cosméto-thérapie tropicale, Habitation Saint-Etienne, Gros-Morne

GROS MORNE / Habitation Saint-Etienne / Atelier de cosméto-thérapie tropicale Dimanche 7 juin, 10h00, 11h00, 12h00 Habitation Saint-Etienne

places limitées a 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:45:00+02:00

Fin : 2026-06-07T18:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:45:00+02:00

Offrez-vous une parenthèse de bien-être autour des trésors naturels du sucre de canne et du cacao. Cet atelier de cosmétothérapie invite à découvrir les vertus exfoliantes du sucre et les propriétés nourrissantes du beurre de cacao à travers une expérience sensorielle et gourmande.

Les participants apprendront à réaliser leur propre gommage maison tout en explorant textures, senteurs et gestes de soin pour transformer la routine beauté en véritable rituel de bien-être.

GRATUIT

PLACES LIMITEES

A suivre :

Restauration sur place (plats locaux)

14h: visite guidée du Jardin Remarquable et dégustation de Rhums HSE

Habitation Saint-Etienne Habitation Saint-Etienne, 97213 Gros-Morne Gros-Morne 97213 Martinique 05 96 57 62 68 https://www.rhum-hse.com/ Jardin riche en essences et arbres rares.

Offrez-vous une parenthèse de bien-être autour des trésors naturels du sucre de canne et du cacao. Cet atelier de cosmétothérapie invite à découvrir les vertus exfoliantes du sucre et les propriétés …

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