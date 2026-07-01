Grotte de Cravanche Cravanche
jeudi 23 juillet 2026 · Cravanche
Informations pratiques
Cravanche
Grotte de Cravanche
Cravanche Territoire de Belfort
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Révélée par hasard en 1876, découvrez l’univers minéral de cette cavité naturelle et ses occupants d’hier et d’aujourd’hui.
À partir de 8 ans Prévoir chaussures et vêtements adaptés.
Visite non remboursable, non échangeable. .
Cravanche 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English : Grotte de Cravanche
L’événement Grotte de Cravanche Cravanche a été mis à jour le 2026-06-16 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)