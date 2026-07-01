Informations pratiques

Cravanche

Grotte de Cravanche

Cravanche Territoire de Belfort

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Révélée par hasard en 1876, découvrez l’univers minéral de cette cavité naturelle et ses occupants d’hier et d’aujourd’hui.

À partir de 8 ans Prévoir chaussures et vêtements adaptés.

Visite non remboursable, non échangeable. .

Cravanche 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Grotte de Cravanche

L’événement Grotte de Cravanche Cravanche a été mis à jour le 2026-06-16 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)