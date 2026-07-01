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AGENDA · Cravanche

Grotte de Cravanche Cravanche

jeudi 23 juillet 2026 · Cravanche

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Ville
90300 Cravanche
Département
Territoire de Belfort
Tarif
6 6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Cravanche

Grotte de Cravanche

Cravanche Territoire de Belfort

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:30:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Révélée par hasard en 1876, découvrez l’univers minéral de cette cavité naturelle et ses occupants d’hier et d’aujourd’hui.
À partir de 8 ans Prévoir chaussures et vêtements adaptés.
Visite non remboursable, non échangeable.   .

Cravanche 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Grotte de Cravanche

L’événement Grotte de Cravanche Cravanche a été mis à jour le 2026-06-16 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)