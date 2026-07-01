AGENDA · Saint-Jean-de-Valériscle
Grotte de La Cocalière : visite virtuelle, Saint-Jean-de-Valériscle, Saint-Jean-de-Valériscle
vendredi 31 juillet 2026 · Saint-Jean-de-Valériscle
Informations pratiques
Grotte de La Cocalière : visite virtuelle Vendredi 31 juillet, 21h30 Saint-Jean-de-Valériscle Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-31T21:30:00+02:00 – 2026-07-31T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-31T21:30:00+02:00 – 2026-07-31T23:00:00+02:00
Rednez-vous dans la cour de la salle des associations.
Saint-Jean-de-Valériscle 30960 Saint-Jean-de-Valériscle Saint-Jean-de-Valériscle 30960 Gard Occitanie
Sur écran géant en plein air. Un guide répond à vos questions en direct.