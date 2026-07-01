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Grotte de La Cocalière : visite virtuelle, Saint-Jean-de-Valériscle, Saint-Jean-de-Valériscle

vendredi 31 juillet 2026 · Saint-Jean-de-Valériscle

Grotte de La Cocalière : visite virtuelle, Saint-Jean-de-Valériscle, Saint-Jean-de-Valériscle

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Lieu
Saint-Jean-de-Valériscle
Adresse
30960 Saint-Jean-de-Valériscle
Ville
30960 Saint-Jean-de-Valériscle
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Grotte de La Cocalière : visite virtuelle Vendredi 31 juillet, 21h30 Saint-Jean-de-Valériscle Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-31T21:30:00+02:00 – 2026-07-31T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-31T21:30:00+02:00 – 2026-07-31T23:00:00+02:00

Rednez-vous dans la cour de la salle des associations.

Saint-Jean-de-Valériscle 30960 Saint-Jean-de-Valériscle Saint-Jean-de-Valériscle 30960 Gard Occitanie
Sur écran géant en plein air. Un guide répond à vos questions en direct.

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