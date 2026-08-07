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AGENDA · Paulx

GROUPE CHADAME EST DE RETOUR Paulx

vendredi 7 août 2026 · Paulx

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
5 Rue de l'Ebergement
Ville
44270 Paulx
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Paulx

GROUPE CHADAME EST DE RETOUR

5 Rue de l’Ebergement Paulx Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

LE GROUPE CHADAME EST DE RETOUR AU BAR
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5 Rue de l’Ebergement Paulx 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 26 04 26 

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English :

THE CHADAME GROUP IS BACK AT THE BAR

L’événement GROUPE CHADAME EST DE RETOUR Paulx a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Sud Retz Atlantique

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