AGENDA · Paulx
GROUPE CHADAME EST DE RETOUR Paulx
vendredi 7 août 2026 · Paulx
Informations pratiques
Paulx
GROUPE CHADAME EST DE RETOUR
5 Rue de l’Ebergement Paulx Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
LE GROUPE CHADAME EST DE RETOUR AU BAR
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5 Rue de l’Ebergement Paulx 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 26 04 26
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English :
THE CHADAME GROUP IS BACK AT THE BAR
L’événement GROUPE CHADAME EST DE RETOUR Paulx a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Sud Retz Atlantique
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