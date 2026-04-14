Groupe de parole mensuel : climat sobriété société, Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie, Chantepie

Groupe de parole mensuel : climat sobriété société Mercredi 15 avril, 20h00 Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie Ille-et-Vilaine

Ouvert à tous.tes, 100% gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T20:00:00+02:00 – 2026-04-15T21:30:00+02:00

Fin : 2026-04-15T20:00:00+02:00 – 2026-04-15T21:30:00+02:00

Groupe de parole sur le modèle des capitalistes anonymes.

Fatigués de trop consommer ? Eco-anxiété? Parlons-en dans un cadre bienveillant, sans jugement. Groupe de parole pour partager ses défis, ses succès ses sources et échanger sur les sujets écologiques et sociétaux.

Différentes questions ouvertes facilitent la prise de parole. Possibilité aussi de venir uniquement écouter.

Gratuit sans inscription.

Pourquoi rejoindre le groupe de parole ?

Échanger sur ses sentiments face aux différentes crises écologiques et sociales

Se lancer dans une démarche de sobriété et trouver du soutien pour mener ses efforts au quotidien.

Exprimer son bonheur de mettre en place des actions

Se confier sur des problématiques personnelles qui le touchent et entravent sa volonté.

Partager des sources et des solutions individuelles, collectives, locales et s’inspirer

Aborder ses différents liens avec la nature et le vivant.

Construire de nouveaux liens sociaux avec des personnes partageant les mêmes valeurs. Développer un réseau de soutien local

Accessible sans inscription, 100 % gratuit, sans engagement, ouvert à tous

Plus d’information : https://www.collectif-lesfolepis.org/agenda/

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Fatigués de trop consommer? Eco-anxiété? Parlons en ! Une association, les Fol’épis organise un groupe de parole ‘climat et sobriété’ sur le modèle des capitalistes anonymes. Gratuit sans inscription groupe de parole Chantepie