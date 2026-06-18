Groupe jeux de société Salle de convivialité Crocq
Groupe jeux de société Salle de convivialité Crocq lundi 31 août 2026.
Crocq
Groupe jeux de société
Salle de convivialité Rue Jean et Robert Judet Crocq Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-31 14:00:00
fin : 2026-08-31 16:00:00
Date(s) :
2026-08-31
Jeux de société .
Salle de convivialité Rue Jean et Robert Judet Crocq 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 35 00
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English : Groupe jeux de société
L’événement Groupe jeux de société Crocq a été mis à jour le 2026-06-18 par Marche et Combraille en Aquitaine
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