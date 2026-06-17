Groupe jeux de société St Sylvain Bas Le Roc Saint-Silvain-Bas-le-Roc
Groupe jeux de société St Sylvain Bas Le Roc Saint-Silvain-Bas-le-Roc lundi 3 août 2026.
Saint-Silvain-Bas-le-Roc
Groupe jeux de société
St Sylvain Bas Le Roc Salle Polyvalente Saint-Silvain-Bas-le-Roc Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 14:00:00
fin : 2026-08-03 16:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Après-midi jeux de société .
St Sylvain Bas Le Roc Salle Polyvalente Saint-Silvain-Bas-le-Roc 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 35 00
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English : Groupe jeux de société
L’événement Groupe jeux de société Saint-Silvain-Bas-le-Roc a été mis à jour le 2026-06-17 par Creuse Confluence Tourisme