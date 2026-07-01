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AGENDA · Escurolles

Groupe Mokra d’Albanie à Escurolles 52ème Festival des Cultures du Monde Escurolles

lundi 20 juillet 2026 · Escurolles

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Salle Polyvalente
Ville
03110 Escurolles
Département
Allier
Tarif

Escurolles

Groupe Mokra d’Albanie à Escurolles 52ème Festival des Cultures du Monde

Salle Polyvalente Escurolles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 18:00:00
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-07-20

Dans le cadre du 52ème Festival de Gannat, la commune d’Escurolles accueillera le groupe Mokra d’Albanie pour un spectacle qui sera suivi d’un vin d’honneur offert par la municipalité.
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Salle Polyvalente Escurolles 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 51 44 

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English :

As part of the 52nd Gannat Festival, the town of Escurolles will host the Albanian band Mokra for a performance, followed by a reception hosted by the municipality.

L’événement Groupe Mokra d’Albanie à Escurolles 52ème Festival des Cultures du Monde Escurolles a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Val de Sioule

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