Groupe Mokra d’Albanie à Escurolles 52ème Festival des Cultures du Monde Escurolles
lundi 20 juillet 2026 · Escurolles
Informations pratiques
Escurolles
Groupe Mokra d’Albanie à Escurolles 52ème Festival des Cultures du Monde
Salle Polyvalente Escurolles Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 18:00:00
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Dans le cadre du 52ème Festival de Gannat, la commune d’Escurolles accueillera le groupe Mokra d’Albanie pour un spectacle qui sera suivi d’un vin d’honneur offert par la municipalité.
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Salle Polyvalente Escurolles 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 51 44
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English :
As part of the 52nd Gannat Festival, the town of Escurolles will host the Albanian band Mokra for a performance, followed by a reception hosted by the municipality.
L’événement Groupe Mokra d’Albanie à Escurolles 52ème Festival des Cultures du Monde Escurolles a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Val de Sioule
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