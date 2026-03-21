Groupes de parole par l’assocation psy.lgbtqia+ Kiosque Jeunes QJ (Quartier Jeunes) Paris
Groupes de parole par l’assocation psy.lgbtqia+ Kiosque Jeunes QJ (Quartier Jeunes) Paris samedi 4 avril 2026.
Des groupes pour parler librement,sans jugement et dans le respect des parcours de chacun.e.s, pour mettre des mots sur ces vécus, partager son expérience et trouver du soutien auprès d’autres personnes concernées par les thématiques problématiques et enjeux spécifiques LGBTQIA+ dans un cadre bienveillant et confidentiel
Groupe Seniors LGBTQIA+
Groupe Burn-out LGBTQIA+ , professionnel, personnel, associatif, militant
Groupe Adolescences LGBTQIA+
Groupe Enjeux de santé mentale des personnes LGBTQIA+
Dans le cadre du mois de la santé mentale 4 groupes de parole.
Du samedi 04 avril 2026 au samedi 25 avril 2026 :
samedi
de 15h30 à 17h30
gratuit
réservation : https://www.helloasso.com/associations/association-psy-lgbtqia
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-04T18:30:00+02:00
fin : 2026-04-25T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-04T15:30:00+02:00_2026-04-04T17:30:00+02:00;2026-04-11T15:30:00+02:00_2026-04-11T17:30:00+02:00;2026-04-18T15:30:00+02:00_2026-04-18T17:30:00+02:00;2026-04-25T15:30:00+02:00_2026-04-25T17:30:00+02:00
Kiosque Jeunes QJ (Quartier Jeunes) 4 place du Louvre 75001 Paris
http://www.psygay.com/
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