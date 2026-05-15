Gt Legends Circuit de Chenevières Chenevières
Gt Legends Circuit de Chenevières Chenevières samedi 27 juin 2026.
Chenevières
Gt Legends
Circuit de Chenevières 4 Rue de la Gare Chenevières Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Grandes parades et nombreuses expositions de véhicules de collection: autos, motos, vélos, tracteurs, retro camping, véhicules militaires. Session de roulage sur le circuit. Buvette sur place.
Tarif: 7€ ; Gratuit pour les moins de 12 ans.
Informations par téléphone au 06 10 51 91 68Tout public
7 .
Circuit de Chenevières 4 Rue de la Gare Chenevières 54122 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 10 51 91 68
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English :
Large parades and numerous exhibitions of classic vehicles: cars, motorcycles, bicycles, tractors, retro camping, military vehicles. Driving sessions on the circuit. Refreshments on site.
Price: 7?; Free for children under 12.
Information by phone 06 10 51 91 68
L’événement Gt Legends Chenevières a été mis à jour le 2026-05-15 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS