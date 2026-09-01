Informations pratiques

Guérin

Guérin en fête

Guérin Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Loto, concours de belote, randonnée, repas champêtre

Vendredi 21h loto et belote

Samedi 19h30 repas jambon braisé et ses légumes. Soirée animée par Kévin Monnier

Dimanche 9h randonnée pédestre de 10 km, départ groupé. Ouvert à tous. .

Guérin 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 73 85 28

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English : Guérin en fête

Bingo, belote tournament, hike, picnic

L’événement Guérin en fête Guérin a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Coteaux et Landes de Gascogne