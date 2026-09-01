Guérin en fête Guérin
vendredi 18 septembre 2026 · Guérin
Informations pratiques
Guérin
Guérin en fête
Guérin Lot-et-Garonne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
Loto, concours de belote, randonnée, repas champêtre
Vendredi 21h loto et belote
Samedi 19h30 repas jambon braisé et ses légumes. Soirée animée par Kévin Monnier
Dimanche 9h randonnée pédestre de 10 km, départ groupé. Ouvert à tous. .
Guérin 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 73 85 28
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English : Guérin en fête
Bingo, belote tournament, hike, picnic
L’événement Guérin en fête Guérin a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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