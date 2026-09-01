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AGENDA · Guérin

Guérin en fête Guérin

vendredi 18 septembre 2026 · Guérin

Guérin en fête Guérin

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Ville
47250 Guérin
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif

Guérin

Guérin en fête

Guérin Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-18

Loto, concours de belote, randonnée, repas champêtre
Vendredi 21h loto et belote
Samedi 19h30 repas jambon braisé et ses légumes. Soirée animée par Kévin Monnier
Dimanche 9h randonnée pédestre de 10 km, départ groupé. Ouvert à tous.   .

Guérin 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 73 85 28 

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English : Guérin en fête

Bingo, belote tournament, hike, picnic

L’événement Guérin en fête Guérin a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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