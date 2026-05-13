Guerres et pêche à Regnéville-sur-Mer Route des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer
Guerres et pêche à Regnéville-sur-Mer Route des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer vendredi 31 juillet 2026.
Regnéville-sur-Mer
Guerres et pêche à Regnéville-sur-Mer
Route des Fours à Chaux Entrée du château Regnéville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:30:00
fin : 2026-07-31 16:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Visite guidée du bourg et du château de Regnéville-sur-Mer. De la guerre de Cent Ans qui vit le site occupé par les Anglais, à l’activité de pêche vers l’Amérique du Nord, le site a beaucoup à raconter. .
Route des Fours à Chaux Entrée du château Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
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English : Guerres et pêche à Regnéville-sur-Mer
L’événement Guerres et pêche à Regnéville-sur-Mer Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-13 par Coutances Tourisme
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