Regnéville-sur-Mer

Concert Davide et Pedro

10 Rue du Port Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Rumba Flamenca …Le duo Davide et Pedro naît à Granville de la collaboration entre Davide Trani et Pierre-Yves Fouquet.Leur amitié les mène à partager plusieurs projets musicaux depuis 2021, ils vivent et respirent la musique acoustique au quotidien, le compas de leurs guitares réussit à le transmettre à chaque spectacle. En passant par l’Italie, la Camargue,l’Espagne et le Mexique, la teinte méditerranéenne de leur musique est une invitation sensuelle et festive à la danse, au partage et à la bonne humeur.

Rendez-vous dans le jardin de La Petite Gare, face au Havre de Regnéville-sur-Mer.

Tous les concerts commencent à 19h, sous réserve de beau temps.

Sans réservation, participation libre au chapeau appréciée. .

10 Rue du Port Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 31 02 00 57 lapetitegare50@gmail.com

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English : Concert Davide et Pedro

L’événement Concert Davide et Pedro Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-25 par Coutances Tourisme