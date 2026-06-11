Enquête en famille Église Notre-Dame Regnéville-sur-Mer
Enquête en famille Église Notre-Dame Regnéville-sur-Mer mardi 7 juillet 2026.
Regnéville-sur-Mer
Enquête en famille
Église Notre-Dame Route des Fours À Chaux Regnéville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Enquête en famille à Regnéville-sur-Mer. Dès 5 ans. .
Église Notre-Dame Route des Fours À Chaux Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
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English : Enquête en famille
L’événement Enquête en famille Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-11 par Coutances Tourisme
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