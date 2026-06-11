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Enquête en famille Église Notre-Dame Regnéville-sur-Mer

Enquête en famille Église Notre-Dame Regnéville-sur-Mer

Enquête en famille Église Notre-Dame Regnéville-sur-Mer mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Église Notre-Dame

Adresse : Route des Fours À Chaux

Ville : 50590 Regnéville-sur-Mer

Département : Manche

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Regnéville-sur-Mer

Enquête en famille

Église Notre-Dame Route des Fours À Chaux Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Enquête en famille à Regnéville-sur-Mer. Dès 5 ans.   .

Église Notre-Dame Route des Fours À Chaux Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10 

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English : Enquête en famille

L’événement Enquête en famille Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-11 par Coutances Tourisme

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