Concert Classique De l’opéra à l’opérette Église Notre-Dame Regnéville-sur-Mer
Concert Classique De l’opéra à l’opérette Église Notre-Dame Regnéville-sur-Mer lundi 20 juillet 2026.
Regnéville-sur-Mer
Concert Classique De l’opéra à l’opérette
Église Notre-Dame Route des Fours À Chaux Regnéville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 20:30:00
fin : 2026-07-20 22:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Concert classique — Ad Amorem
Entrez dans le monde de l’opéra et de l’opérette ! Au cours d’un voyage musical à travers le temps, retrouvez le plaisir d’entendre des airs connus et souvent fredonnés, interprétés par le duo Ad Amorem.
Claudine Paraire (mezzo-soprano) et François Ognier (pianiste), diplômés des conservatoires de Paris et de Compiègne, se produisent dans toute la France et participent à de nombreux festivals. Fondé en l’an 2000, leur duo Ad Amorem a pour ambition de rendre la musique classique accessible à tous. Les compositeurs — Purcell, Haendel, Rimski-Korsakov, Mozart, Donizetti, Bizet, Lehar, Ganne — sont présentés de façon succincte et vivante, et les airs traduits avant leur interprétation.
Un beau moment musical à ne pas manquer !
Piano & chant — Claudine Paraire (mezzo-soprano) et François Ognier (piano).
Au programme Purcell, Haendel, Mozart, Bizet, Lehar et bien d’autres… .
Église Notre-Dame Route des Fours À Chaux Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 84 11 02 44 adamorem@wanadoo.fr
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English : Concert Classique De l’opéra à l’opérette
L’événement Concert Classique De l’opéra à l’opérette Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-30 par Coutances Tourisme
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