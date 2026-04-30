Concert Classique De l’opéra à l’opérette Église Notre-Dame Regnéville-sur-Mer

Regnéville-sur-Mer

Concert Classique De l’opéra à l’opérette

Église Notre-Dame Route des Fours À Chaux Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 20:30:00

fin : 2026-07-20 22:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Concert classique — Ad Amorem

Entrez dans le monde de l’opéra et de l’opérette ! Au cours d’un voyage musical à travers le temps, retrouvez le plaisir d’entendre des airs connus et souvent fredonnés, interprétés par le duo Ad Amorem.

Claudine Paraire (mezzo-soprano) et François Ognier (pianiste), diplômés des conservatoires de Paris et de Compiègne, se produisent dans toute la France et participent à de nombreux festivals. Fondé en l’an 2000, leur duo Ad Amorem a pour ambition de rendre la musique classique accessible à tous. Les compositeurs — Purcell, Haendel, Rimski-Korsakov, Mozart, Donizetti, Bizet, Lehar, Ganne — sont présentés de façon succincte et vivante, et les airs traduits avant leur interprétation.

Un beau moment musical à ne pas manquer !

Piano & chant — Claudine Paraire (mezzo-soprano) et François Ognier (piano).

Au programme Purcell, Haendel, Mozart, Bizet, Lehar et bien d’autres… .

Église Notre-Dame Route des Fours À Chaux Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 84 11 02 44 adamorem@wanadoo.fr

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English : Concert Classique De l’opéra à l’opérette

L’événement Concert Classique De l’opéra à l’opérette Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-30 par Coutances Tourisme