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Traversée du havre de la Sienne Rue du Port Regnéville-sur-Mer

Traversée du havre de la Sienne Rue du Port Regnéville-sur-Mer

Traversée du havre de la Sienne Rue du Port Regnéville-sur-Mer samedi 4 juillet 2026.

Lieu
Rue du Port
Adresse
Ancienne gare, côté poste
Ville
50590 Regnéville-sur-Mer
Département
Manche
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
16:30:00
Tarif

Regnéville-sur-Mer

Traversée du havre de la Sienne

Rue du Port Ancienne gare, côté poste Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 16:30:00
fin : 2026-07-04 19:30:00

Date(s) :
2026-07-04

Traversée du havre de la Sienne à Regnéville-sur-Mer, avec l’association Lùndi.
Rendez vous à l’ancienne gare de Regnéville / côté Poste.
Inscription obligatoire au 07 81 7 45 46 par SMS (nom + jour choisi + nombre de personnes).   .

Rue du Port Ancienne gare, côté poste Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 7 81 73 45 46 

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English : Traversée du havre de la Sienne

L’événement Traversée du havre de la Sienne Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-25 par Coutances Tourisme

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