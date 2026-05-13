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Guerres et pêche à Regnéville-sur-Mer Route des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer

Guerres et pêche à Regnéville-sur-Mer Route des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer

Guerres et pêche à Regnéville-sur-Mer Route des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer vendredi 21 août 2026.

Lieu : Route des Fours à Chaux

Adresse : Entrée du château

Ville : 50590 Regnéville-sur-Mer

Département : Manche

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Regnéville-sur-Mer

Guerres et pêche à Regnéville-sur-Mer

Route des Fours à Chaux Entrée du château Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 14:30:00
fin : 2026-08-21 16:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Visite guidée du bourg et du château de Regnéville-sur-Mer. De la guerre de Cent Ans qui vit le site occupé par les Anglais, à l’activité de pêche vers l’Amérique du Nord, le site a beaucoup à raconter.   .

Route des Fours à Chaux Entrée du château Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10 

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English : Guerres et pêche à Regnéville-sur-Mer

L’événement Guerres et pêche à Regnéville-sur-Mer Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-13 par Coutances Tourisme

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