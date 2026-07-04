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Guéthary en Fête Place du fronton Guéthary

vendredi 28 août 2026 · Place du fronton · Guéthary

Guéthary en Fête Place du fronton Guéthary

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Place du fronton
Adresse
Fronton
Ville
64210 Guéthary
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Guéthary

Guéthary en Fête

Place du fronton Fronton Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28 02:00:00

Date(s) :
2026-08-28

19h Cérémonie d’ouverture au port avec Getaria Taldea et le choeur Kostalde.
Remontée jusqu’au fronton avec une Txaranga.
A partir de 21h30 Concerts avec le groupe MODUS OPERANDI, suivi de MASKAK et Dj Straigh in.
Restauration sur place Association Getariako Gazteria   .

Place du fronton Fronton Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   comiteguethary@gmail.com

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English : Guéthary en Fête

L’événement Guéthary en Fête Guéthary a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays Basque

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