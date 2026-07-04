Guéthary en Fête Place du fronton Guéthary

Informations pratiques

Guéthary

Guéthary en Fête

Place du fronton Fronton Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-28 02:00:00

Date(s) :

2026-08-28

19h Cérémonie d’ouverture au port avec Getaria Taldea et le choeur Kostalde.

Remontée jusqu’au fronton avec une Txaranga.

A partir de 21h30 Concerts avec le groupe MODUS OPERANDI, suivi de MASKAK et Dj Straigh in.

Restauration sur place Association Getariako Gazteria .

Place du fronton Fronton Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comiteguethary@gmail.com

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English : Guéthary en Fête

L’événement Guéthary en Fête Guéthary a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays Basque