Guides d’un soir !, Musée du tabac, Bergerac

Guides d’un soir ! Samedi 23 mai, 18h00 Musée du tabac Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Ce sont les élèves de l’école Simone Veil qui cette année ont relevé le défi d’être guides d’un soir !

Vos encouragements seront les bienvenus, merci pour eux !

Musée du tabac 10 Place du Feu, 24100 Bergerac, France Bergerac 24100 La Madeleine Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33553630413 https://www.bergerac.fr/directory/musee-du-tabac Musée spécialisé dans l’anthropologie, il expose l’histoire culturelle du tabac sur quatre salles d’exposition permanente chacune dédiée à une thématique. Des expositions temporaires viennent compléter, à leur manière, les contours du sujet.

Ce sont les élèves de l’école Simone Veil qui cette année ont relevé le défi d’être guides d’un soir !

Ville de Bergerac