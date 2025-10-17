GUIGUI POP l’Estrade Bordeaux
GUIGUI POP 24 et 25 avril 2026 l’Estrade Gironde
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T20:30:00+01:00 – 2026-04-24T22:30:00+01:00
Fin : 2026-04-25T20:30:00+01:00 – 2026-04-25T22:30:00+01:00
Varion Productions en accord avec L’Estrade présente :
Guigui est au milieu de sa vie, entre le Gui et le Gui. Une période d’entre deux Guis, où il va subir une rupture brutale. Le full contact quant à lui, est un sport de combat à mains nues proche du karaté où tous les coups sont portés sans contrôle. Le spectacle à Guigui n’en parle pas… ou peut être que si… une seule chose est sûre : on dit le spectacle « de » Guigui.
Ouverture des portes : 19h30
Début du spectacle et fermeture des portes : 20h30
Durée du spectacle : 1h
l'Estrade 137 rue des terres de bordes Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine
