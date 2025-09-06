Guilhem Fabre / Beethoven & Debussy Festival 1001 Notes Centre Culturel Jean Gagnant Limoges

Guilhem Fabre / Beethoven & Debussy Festival 1001 Notes

Centre Culturel Jean Gagnant Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-01-29

fin : 2026-01-29

2026-01-29

À 20h

Piano

Guilhem Fabre, formé au Conservatoire de Paris puis à l’Académie Gnessine de Moscou, voit la musique comme un voyage.

Il explore les pays, les disciplines (avec Olivier Py, Jean Bellorini, Éric-Emmanuel Schmitt) et les publics, notamment à travers uNopia, un camion-scène itinérant qui fait résonner la musique classique partout en France depuis 2019. En quatre saisons, il a donné une centaine de concerts avec ce camion scène dans des forêts, places de village ou banlieues. En juillet 2025, il partira de Paris à Vienne. Son deuxième album Beethoven–Debussy, à paraître en novembre 2025, s’articule autour d’œuvres fondatrices de son parcours les Images de Debussy et la Sonate n°32 de Beethoven.

Réservations auprès de l’Office de Tourisme sur place, ou auprès de 1001 Notes. .

Centre Culturel Jean Gagnant Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 86 99 69 billetterie@festival1001notes.com

