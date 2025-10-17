GUILLAUME GUISSET l’Estrade Bordeaux

GUILLAUME GUISSET Samedi 18 avril 2026, 20h30 l’Estrade Gironde

Tarif plein: 20€ / Tarif réduit: 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T20:30:00+01:00 – 2026-04-18T22:00:00+01:00

Fin : 2026-04-18T20:30:00+01:00 – 2026-04-18T22:00:00+01:00

En accord avec Pow Pow Pow, Artist Live présente Guillaume Guisset dans « En spectacle ».

Né à Neuilly dans une famille nombreuse, Guillaume a survécu aux prières en latin, au burn-out de ses potes néoruraux et à la tristesse des brunchs de la rive droite. Avec une plume acérée et un humour féroce, il porte un regard affûté et satirique sur notre époque et nos crises existentielles. Un stand-up caustique, irrésistible et désinvolte.

Si vous aimez rire de tout et (surtout) de vos contradictions, ce spectacle est fait pour vous.

Ouverture des portes: 19H30

Début du spectacle et fermeture des portes: 20H30



Nous avons à cœur d’accueillir tous les publics. La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite — contactez-nous pour toute question ou besoin d’accompagnement spécifique.

L’Estrade 137 Rue des Terres de Borde (en face du 126), Parvis de Belcier, Gare de Bordeaux Saint-Jean 33800 Bordeaux.

l’Estrade 137 rue des terres de bordes Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/guillaume-guisset »}]

En accord avec Pow Pow Pow, Artist Live présente Guillaume Guisset dans « En spectacle ».