Informations pratiques

Conchy-les-Pots

Guinguette à Gogo à la Ferme du Tilleul

25 Rue de Flandre Conchy-les-Pots Oise

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13 00:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Découvrez un lieu chaleureux et convivial et profitez d’un repas champêtre avec production bio et locale de la fourche à la fourchette !

Le repas est suivi d’un bal populaire avec la musique live du groupe bastringue ZABABOUM !

ZABABOUM vous fait danser au son du forró pé de serra, musique typique et endiablée du Nordeste du Brésil.

Venez vous enjailler au son de l’accordéon diatonique brésilien, des percussions, du cavaquinho, de la flûte, du tuba.

Découvrez un lieu chaleureux et convivial et profitez d’un repas champêtre avec production bio et locale de la fourche à la fourchette !

Le repas est suivi d’un bal populaire avec la musique live du groupe bastringue ZABABOUM !

ZABABOUM vous fait danser au son du forró pé de serra, musique typique et endiablée du Nordeste du Brésil.

Venez vous enjailler au son de l’accordéon diatonique brésilien, des percussions, du cavaquinho, de la flûte, du tuba. .

25 Rue de Flandre Conchy-les-Pots 60490 Oise Hauts-de-France +33 6 17 67 56 42

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English :

Discover a warm and welcoming place and enjoy a rustic meal featuring organic and locally sourced ingredients—%AB from the field %E0 to the fork %BB!

The meal is followed by a community dance party with live music by the bastringue band %AB ZABABOUM %BB!

ZABABOUM will have you dancing to the sounds of forró de serra, the lively, traditional music of Brazil’s Northeast.

Come let loose to the sounds of the Brazilian diatonic accordion, percussion, cavaquinho, flute, and tuba.

L’événement Guinguette à Gogo à la Ferme du Tilleul Conchy-les-Pots a été mis à jour le 2026-06-26 par Destination Nord-Compiégnois