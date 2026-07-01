Guinguette à LA BASE, Guinguette, Chambéry

Informations pratiques

Guinguette à LA BASE Samedi 19 septembre, 12h00 Guinguette Savoie

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

L’objectif de cette journée est de mettre en avant des acteurs locaux et faire découvrir diverses formes de patrimoine : culturel, culinaire, etc. Ce sera aussi l’occasion de proposer un endroit convivial où les participants pourront s’arrêter entre plusieurs visites. Nous mettons aussi un point important à avoir un temps dédié aux enfants sur l’après-midi.

Programme

Présence de stands pour découvrir différents acteurs : un stand « journée du patrimoine » ouvert à chaque structure proposant des visites durant le WE, pour y mettre de la documentation notamment, un stand « LA BASE », 2 friperies, un stand de la Librairie Garin (avec mise en avant de livres sur Chambéry, et d’auteur·e·s locaux), un stand avec une créatrice savoyarde, etc.

Animations :

Temps enfants avec une maquilleuse présente de 14h à 16h, et des jeux en bois toute la journée (loués à la Ludothèque située à Chambéry Le Haut)

Spectacle de danse proposé par une compagnie de la MJC (compagnie En Herbe) qui fera 2 représentations de 30 minutes sur l’après-midi : une compagnie locale pour mettre en avant le patrimoine culturel de Chambéry et de ses associations

Initiation danse de 18h30 à 19h30

Soirée jusqu’à 23h animée par Ellebore : radio locale, présente également pour mettre en avant le patrimoine culturel local

Restauration mobile sur place.

[sous réserve]

Guinguette place brigade de savoie 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine

©Ministère de la Culture