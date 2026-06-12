Guinguette à la Beursaudière Auberge de la Beursaudière Nitry
Guinguette à la Beursaudière Auberge de la Beursaudière Nitry vendredi 17 juillet 2026.
Nitry
Guinguette à la Beursaudière
Auberge de la Beursaudière 9 Chemin de Ronde Nitry Yonne
Tarif : 60 – 60 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Soirée guinguette en plein air. .
Auberge de la Beursaudière 9 Chemin de Ronde Nitry 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 69 69
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English : Guinguette à la Beursaudière
L’événement Guinguette à la Beursaudière Nitry a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois