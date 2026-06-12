Guinguette à la Beursaudière Auberge de la Beursaudière Nitry vendredi 17 juillet 2026.

Nitry

Guinguette à la Beursaudière

Auberge de la Beursaudière 9 Chemin de Ronde Nitry Yonne

Tarif : 60 – 60 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Soirée guinguette en plein air. .

Auberge de la Beursaudière 9 Chemin de Ronde Nitry 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 69 69

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English : Guinguette à la Beursaudière

L’événement Guinguette à la Beursaudière Nitry a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois