Thiers-sur-Thève

Guinguette à la ferme du Bois Bourdon, à Thiers-sur-Thève

39 Rue du Gén Leclerc Thiers-sur-Thève Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11 00:00:00

Date(s) :

2026-07-11

La Ferme du Bois Bourdon accueille une guinguette en plein air dans une ambiance chaleureuse et festive. Concert, food trucks et buvette rythment cette soirée conviviale, idéale pour profiter d’un moment de détente et de partage au cœur de la nature.

Laissez-vous séduire par l’atmosphère chaleureuse d’une authentique guinguette à la ferme. Dans un cadre champêtre illuminé de guirlandes, cette soirée en plein air invite à profiter des plaisirs simples se retrouver, partager un repas gourmand et savourer une parenthèse conviviale au cœur de la nature.

Au programme, musique live, food trucks et buvette créent une ambiance festive et décontractée, idéale pour se détendre entre amis ou en famille. Entre les notes du concert, les saveurs à découvrir et la douceur d’une soirée d’été, cette guinguette promet un moment de partage et de bonne humeur dans un cadre unique. .

39 Rue du Gén Leclerc Thiers-sur-Thève 60520 Oise Hauts-de-France +33 3 44 54 62 59 mairie@thiers-sur-theve.fr

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English :

La Ferme du Bois Bourdon is hosting an open-air guinguette with a warm and festive atmosphere. Concerts, food trucks, and a refreshment stand set the tone for this friendly evening—the perfect opportunity to relax and enjoy each other’s company in the heart of nature.

L’événement Guinguette à la ferme du Bois Bourdon, à Thiers-sur-Thève Thiers-sur-Thève a été mis à jour le 2026-06-24 par Chantilly-Senlis Tourisme