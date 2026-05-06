Guinguette animée par Arnaud GUIMARD Forum de la Plage Le Tréport

Le Tréport

Guinguette animée par Arnaud GUIMARD

Forum de la Plage Esplanade Louis Aragon Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 16:00:00

fin : 2026-08-11 18:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Bal populaire ! Venez danser aux guinguettes de l’été. Tous les mardis et jeudis à partir du 2 juillet au 25 août 2026. De 16h à 18h30. Au Forum de la plage. Gratuit .

Forum de la Plage Esplanade Louis Aragon Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 55 31

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English : Guinguette animée par Arnaud GUIMARD

L’événement Guinguette animée par Arnaud GUIMARD Le Tréport a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers