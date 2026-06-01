Pont-d’Ouilly

Guinguette au bord de l’Orne

Bord de l’Orne Pont-d’Ouilly Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 15:00:00

fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :

2026-06-14 2026-06-21

Venez danser, vous amuser à la guinguette de Pont d’Ouilly, tous les dimanches de 15h00 à 19h00.

Organisé par le comité des fêtes de Pont d’Ouilly

Venez danser, vous amuser à la guinguette de Pont d’Ouilly, tous les dimanches de 15h00 à 19h00

Organisé par le comité des fêtes de Pont d’Ouilly .

Bord de l’Orne Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie +33 6 15 17 05 76 cdfptdo14@gmail.com

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English : Guinguette au bord de l’Orne

Come and dance and have fun at the Pont d’Ouilly guinguette, every Sunday from 3.00 pm to 7.00 pm.

Organised by the Pont d’Ouilly festival committee.

L’événement Guinguette au bord de l’Orne Pont-d’Ouilly a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Falaise Suisse Normande