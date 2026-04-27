Guinguette au cloître Saint-Dié-des-Vosges
Guinguette au cloître Saint-Dié-des-Vosges samedi 16 mai 2026.
Saint-Dié-des-Vosges
Guinguette au cloître
Cloître de la Cathédrale Saint-Dié Rdpt des Combattants d’Afn et Téo Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-16 19:30:00
fin : 2026-05-16 22:30:00
Date(s) :
2026-05-16
La désormais traditionnelle guinguette est de retour pour la 4ème édition du Festival Ascension !
Musique, danse et flams à volonté pour un grand moment de convivialité et de fête à vivre au cœur de l’ensemble cathédrale de Saint-Dié, entre les galeries sud et est du XVe et XVIe siècles.
Entrée libre Buvette payante sur place.Tout public
0 .
Cloître de la Cathédrale Saint-Dié Rdpt des Combattants d’Afn et Téo Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 13 79 94 14
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English :
The traditional guinguette is back for the 4th edition of the Ascension Festival!
Music, dance and flams galore for a convivial, festive occasion in the heart of Saint-Dié Cathedral, between the 15th and 16th century south and east galleries.
Free admission ? Refreshments available on site.
L’événement Guinguette au cloître Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-04-27 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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