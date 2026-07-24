Guinguette au Domaine la Planche de Mélussac Lieu-dit la Planche Cussac-sur-Loire

Informations pratiques

Cussac-sur-Loire

Guinguette au Domaine la Planche de Mélussac

Lieu-dit la Planche Domaine de la Planche de Mélussac Cussac-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 12:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Profitez d’une journée festive au Domaine de la Planche de Melussac, en bord de Loire, samedi 15 août 2026 à partir de 12h. Concerts, restauration, animations et buvette vous attendent dans une ambiance guinguette.

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Lieu-dit la Planche Domaine de la Planche de Mélussac Cussac-sur-Loire 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 45 03 contact@laplanchedemelussac.com

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English :

Enjoy a festive day at the Domaine de la Planche de Melussac, on the banks of the Loire, on Saturday, August 15, 2026, starting at 12:00 p.m. Concerts, food, entertainment, and a refreshment stand await you in a traditional open-air café atmosphere.

L’événement Guinguette au Domaine la Planche de Mélussac Cussac-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay