Guinguette au Manoir de Fumechon Elmer Food Beat (Rock Festif) Route de Yerville Saint-Vaast-du-Val
Guinguette au Manoir de Fumechon Elmer Food Beat (Rock Festif) Route de Yerville Saint-Vaast-du-Val dimanche 13 septembre 2026.
Saint-Vaast-du-Val
Guinguette au Manoir de Fumechon Elmer Food Beat (Rock Festif)
Route de Yerville 54 Hameau du Grand Fumechon Saint-Vaast-du-Val Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 12:00:00
fin : 2026-09-13 22:00:00
Date(s) :
2026-09-13
C’est une nouvelle saison qui reprend au Manoir de Fumechon ! C’est reparti pour un été conviviale et festif dans un lieu unique, au programme
– Concerts live & soirées musicales
– Foodtrucks & cuisine gourmande
– Bar extérieur & cocktails d’été
– Marché artisanal
-⚡ Flash tattoos
– Espaces détente & animations en plein air
-✨ Et quelques surprises à découvrir tout au long de la saison…
– Chien bienvenue
Ce dimanche c’est Elmer Food Beat en concert ! .
Route de Yerville 54 Hameau du Grand Fumechon Saint-Vaast-du-Val 76890 Seine-Maritime Normandie +33 7 71 11 91 34
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English : Guinguette au Manoir de Fumechon Elmer Food Beat (Rock Festif)
L’événement Guinguette au Manoir de Fumechon Elmer Food Beat (Rock Festif) Saint-Vaast-du-Val a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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