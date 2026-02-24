Festival Esotérique au Manoir de Fumechon Route de Yerville Saint-Vaast-du-Val

Festival Esotérique au Manoir de Fumechon

Route de Yerville 54 Hameau du Grand Fumechon Saint-Vaast-du-Val Seine-Maritime

Ce festival ésotérique est une invitation à explorer les multiples dimensions de l’énergie, de la conscience et du vivant. Conférences, pratiques holistiques, ateliers et échanges viendront rythmer ces deux journées placées sous le signe de la découverte intérieure et de la transmission.

Un rendez-vous unique, porté par l’exigence et l’ouverture d’esprit ! De très belles rencontres sur ce week-end sont à prévoir . .

