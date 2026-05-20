Guinguette au Port de Pont L’Évêque-Sempigny Sempigny
Guinguette au Port de Pont L’Évêque-Sempigny Sempigny samedi 13 juin 2026.
Sempigny
Guinguette au Port de Pont L’Évêque-Sempigny
Rue des Mazures Sempigny Oise
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Rendez-vous à 19h rue des Mazures au port de Pont L’Évêque-Sempigny.
Au porgramme
Repas servi par le Bar des Tilleuls jambon à la broche, pommes de terre, légumes et tarte aux pommes.
Buvette assuré par l’association Sports, Loisirs et Détente de Pont L’Évêque.
Ambiance musicale animée par un accordéoniste de 20h30 à 22h30.
Réservation impérative avant le 7 juin 2026.
Toute annulation n’émanant pas de l’Office de Tourisme ne pourra donner droit à un remboursement (par exemple erreur lors de l’achat, non-présentation le jour J etc…).
Plus d’informations au 03 44 44 21 88 ou reservation@noyon-tourisme.com.
Rendez-vous à 19h rue des Mazures au port de Pont L’Évêque-Sempigny.
Au porgramme
Repas servi par le Bar des Tilleuls jambon à la broche, pommes de terre, légumes et tarte aux pommes.
Buvette assuré par l’association Sports, Loisirs et Détente de Pont L’Évêque.
Ambiance musicale animée par un accordéoniste de 20h30 à 22h30.
Réservation impérative avant le 7 juin 2026.
Toute annulation n’émanant pas de l’Office de Tourisme ne pourra donner droit à un remboursement (par exemple erreur lors de l’achat, non-présentation le jour J etc…).
Plus d’informations au 03 44 44 21 88 ou reservation@noyon-tourisme.com. .
Rue des Mazures Sempigny 60400 Oise Hauts-de-France +33 3 44 44 21 88 contact@noyon-tourisme.com
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English :
Meet at 7pm on rue des Mazures at the port of Pont L’Évêque-Sempigny.
Program:
Meal served by the Bar des Tilleuls: spit-roasted ham, potatoes, vegetables and apple pie.
Refreshments provided by the Pont L’Évêque Sports, Loisirs et Détente association.
Musical entertainment by an accordionist from 8:30pm to 10:30pm.
Reservations essential by June 7, 2026.
Cancellations not made by the Tourist Office will not be reimbursed (e.g. error in purchase, no-show on the day, etc.).
Further information on 03 44 44 21 88 or reservation@noyon-tourisme.com.
L’événement Guinguette au Port de Pont L’Évêque-Sempigny Sempigny a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays Noyonnais