Guinguette au Port de Pont L’Évêque-Sempigny Sempigny

Sempigny

Guinguette au Port de Pont L’Évêque-Sempigny

Rue des Mazures Sempigny Oise

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Rendez-vous à 19h rue des Mazures au port de Pont L’Évêque-Sempigny.

Au porgramme

Repas servi par le Bar des Tilleuls jambon à la broche, pommes de terre, légumes et tarte aux pommes.

Buvette assuré par l’association Sports, Loisirs et Détente de Pont L’Évêque.

Ambiance musicale animée par un accordéoniste de 20h30 à 22h30.

Réservation impérative avant le 7 juin 2026.

Toute annulation n’émanant pas de l’Office de Tourisme ne pourra donner droit à un remboursement (par exemple erreur lors de l’achat, non-présentation le jour J etc…).

Plus d’informations au 03 44 44 21 88 ou reservation@noyon-tourisme.com.

Rendez-vous à 19h rue des Mazures au port de Pont L’Évêque-Sempigny.

Au porgramme

Repas servi par le Bar des Tilleuls jambon à la broche, pommes de terre, légumes et tarte aux pommes.

Buvette assuré par l’association Sports, Loisirs et Détente de Pont L’Évêque.

Ambiance musicale animée par un accordéoniste de 20h30 à 22h30.

Réservation impérative avant le 7 juin 2026.

Toute annulation n’émanant pas de l’Office de Tourisme ne pourra donner droit à un remboursement (par exemple erreur lors de l’achat, non-présentation le jour J etc…).

Plus d’informations au 03 44 44 21 88 ou reservation@noyon-tourisme.com. .

Rue des Mazures Sempigny 60400 Oise Hauts-de-France +33 3 44 44 21 88 contact@noyon-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet at 7pm on rue des Mazures at the port of Pont L’Évêque-Sempigny.

Program:

Meal served by the Bar des Tilleuls: spit-roasted ham, potatoes, vegetables and apple pie.

Refreshments provided by the Pont L’Évêque Sports, Loisirs et Détente association.

Musical entertainment by an accordionist from 8:30pm to 10:30pm.

Reservations essential by June 7, 2026.

Cancellations not made by the Tourist Office will not be reimbursed (e.g. error in purchase, no-show on the day, etc.).

Further information on 03 44 44 21 88 or reservation@noyon-tourisme.com.

L’événement Guinguette au Port de Pont L’Évêque-Sempigny Sempigny a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays Noyonnais