Guinguette aux Cabanes Flottantes Les Cabanes Flottantes Givrauval

Givrauval

Guinguette aux Cabanes Flottantes

Les Cabanes Flottantes D966 Givrauval Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 12:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-06-07 2026-06-14 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-23 2026-09-06

Venez passez un dimanche après-midi aux Cabanes Flottantes !

Entrée guinguette gratuite, musique et piste de danse à partir de 14h.

Repas de midi sur réservation préalable, menu 21€, menu enfant 15,50 €.

Manifestation susceptible d’être annulée selon la météo.Tout public

0 .

Les Cabanes Flottantes D966 Givrauval 55500 Meuse Grand Est +33 6 25 54 26 04 les.cabanes.flottantes@orange.fr

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English :

Come and spend a Sunday afternoon at Cabanes Flottantes!

Free admission to the guinguette, music and dance floor from 2pm.

Lunch by prior reservation, menu 21?, children’s menu 15.50?

Event may be cancelled depending on weather.

L’événement Guinguette aux Cabanes Flottantes Givrauval a été mis à jour le 2026-05-26 par OT SUD MEUSE