Théâtre Femme déménage Bistro’Théâtre Givrauval

Théâtre Femme déménage

Bistro'Théâtre 7 Rue du Moulin Givrauval Meuse

Tarif : 15 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Vendredi 2026-06-05 20:00:00

fin : 2026-06-05 22:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Petite forme théâtrale légère de et avec Mylène LORMIER, originaire de Ligny en Barrois.

Une tasse de Moka préparée par Monsieur Keller est venue perturber la vie jusqu’alors parfaitement réglée de Nicole, femme de ménage.

En service pour Ma jolie crémerie, elle a moins d’une heure pour prendre une décision.

Comment faire le bon choix ?

Un véritable petit nettoyage de l’âme.

Avec humour, tendresse et poésie, Nicole nous reconduit au questionnement qui ne devrait jamais nous quitter suis-je là où je dois être ? Suis-je en train de gagner ma vie ? Ne suis-je pas plutôt en train de perdre mon temps ?

La soirée entre amis prend une saveur plus sensible et profonde, plus douce et légère aussi on se regarde, on se parle différemment. Nos cœurs dépoussiérés se seraient-ils ouverts ? Assurément Nicole met de la magie dans ses chiffons. Et son balai nous fait décoller de la banalité du quotidien.

Une fée à faire passer dans tous les logis !

Spectacle (20h) suivi d’un Barbecue convivial (21h).

Places limitées, réservations par tél ou mail bistro.theatre.givrauval@gmail.comTout public

15 .

Bistro'Théâtre 7 Rue du Moulin Givrauval 55500 Meuse Grand Est +33 6 45 60 21 03 bistro.theatre.givrauval@gmail.com

English :

Light theatrical form by and starring Mylène LORMIER, from Ligny en Barrois.

A cup of mocha prepared by Monsieur Keller has disrupted housekeeper Nicole?s perfectly regulated life.

Working for Ma jolie crémerie, she has less than an hour to make a decision.

How to make the right choice?

A true cleansing of the soul.

With humor, tenderness and poetry, Nicole brings us back to the question that should never leave us: am I where I need to be? Am I making a living? Or am I just wasting my time?

Evenings with friends take on a more sensitive and profound flavor, as well as a softer and lighter one: we look at each other and talk differently. Have our dusted-off hearts opened up? Nicole certainly puts magic in her rags. And her broom lifts us out of the banality of everyday life.

She’s a fairy to bring into every home!

Show (8pm) followed by a convivial Barbecue (9pm).

Places limited, reservations by phone or e-mail bistro.theatre.givrauval@gmail.com

L’événement Théâtre Femme déménage Givrauval a été mis à jour le 2026-03-09 par OT SUD MEUSE