Beaune-la-Rolande

Guinguette

Beaune-la-Rolande Loiret

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 20:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Le comité des fêtes de Beaune-la-Rolande organise une après-midi guinguette festive le samedi 27 juin ! L’orchestre les Chaloupées anime la danse entre la Rolande et le Parville de 14h à 20h. Une buvette et des gâteaux régalent les participants. Entrée 10 € (café offert).

La commune de Beaune-la-Rolande s’anime au rythme de l’accordéon ! Le comité des fêtes organise sa traditionnelle guinguette le samedi 27 juin, de 14h à 20h. Installé dans le cadre bucolique situé entre la Rolande et le Parville, cet événement convivial invite toutes les générations à entrer dans la danse.

La formation musicale les Chaloupées assure l’animation en direct pour faire guincher les amateurs de bals populaires et de rythmes rétro. Pour parfaire ce moment de fête et de partage, une buvette et un stand de gâteaux maison proposent des douceurs tout au long de l’après-midi. L’entrée est fixée au tarif de 10 € et comprend un café offert pour souhaiter la bienvenue à chaque visiteur. 10 .

Beaune-la-Rolande 45340 Loiret Centre-Val de Loire comitedesfetesblr@gmail.com

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English :

The Beaune-la-Rolande Festival Committee is hosting a festive open-air dance party on Saturday, June 27! The band Les Chaloupées will provide dance music between La Rolande and Le Parville from 2:00 PM to 8:00 PM. Refreshments and cakes will be served to participants. Admission: €10 (coffee includ

L’événement Guinguette Beaune-la-Rolande a été mis à jour le 2026-06-13 par OT GRAND PITHIVERAIS