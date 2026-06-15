GUINGUETTE BENEJACQUOISE Rue de la Bacoue Bénéjacq
GUINGUETTE BENEJACQUOISE Rue de la Bacoue Bénéjacq vendredi 3 juillet 2026.
Bénéjacq
GUINGUETTE BENEJACQUOISE
Rue de la Bacoue PLACE DE LA BACOUE Bénéjacq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03 23:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Nous vous attendons nombreux pour profiter dans une ambiance conviviale d’un concert gratuit en plein air.
Sur place buvette et planches de tapas .
Rue de la Bacoue PLACE DE LA BACOUE Bénéjacq 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 055961015 p.afonso@benejacq.fr
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English : GUINGUETTE BENEJACQUOISE
L’événement GUINGUETTE BENEJACQUOISE Bénéjacq a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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