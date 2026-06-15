GUINGUETTE BENEJACQUOISE Rue de la Bacoue Bénéjacq vendredi 10 juillet 2026.

Bénéjacq

GUINGUETTE BENEJACQUOISE

Rue de la Bacoue PLACE DE LA BACOUE Bénéjacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10 23:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Nous vous attendons nombreux pour profiter dans une ambiance conviviale d’un concert gratuit en plein air.

Sur place buvette et planches de tapas .

Rue de la Bacoue PLACE DE LA BACOUE Bénéjacq 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 055961015 p.afonso@benejacq.fr

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English : GUINGUETTE BENEJACQUOISE

L’événement GUINGUETTE BENEJACQUOISE Bénéjacq a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay