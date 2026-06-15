GUINGUETTE BENEJACQUOISE Rue de la Bacoue Bénéjacq
GUINGUETTE BENEJACQUOISE Rue de la Bacoue Bénéjacq vendredi 10 juillet 2026.
Bénéjacq
GUINGUETTE BENEJACQUOISE
Rue de la Bacoue PLACE DE LA BACOUE Bénéjacq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 23:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Nous vous attendons nombreux pour profiter dans une ambiance conviviale d’un concert gratuit en plein air.
Sur place buvette et planches de tapas .
Rue de la Bacoue PLACE DE LA BACOUE Bénéjacq 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 055961015 p.afonso@benejacq.fr
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English : GUINGUETTE BENEJACQUOISE
L’événement GUINGUETTE BENEJACQUOISE Bénéjacq a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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