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AGENDA · Coutances

Guinguette Coutances

dimanche 27 septembre 2026 · Coutances

Guinguette Coutances

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
20 Rue de Regnéville
Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Tarif

Coutances

Guinguette

20 Rue de Regnéville Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 12:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Guinguette avec repas partagé et animation musicale.
La participation suppose une adhésion d’1 euro minimum pour l’année 2026 à l’association Comm’un Atelier .
Apporter son couvert.   .

20 Rue de Regnéville Coutances 50200 Manche Normandie +33 6 43 05 26 95  communatelier@gmail.fr

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English : Guinguette

L’événement Guinguette Coutances a été mis à jour le 2026-07-22 par Coutances Tourisme

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