AGENDA · Coutances
Guinguette Coutances
dimanche 27 septembre 2026 · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Guinguette
20 Rue de Regnéville Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 12:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Guinguette avec repas partagé et animation musicale.
La participation suppose une adhésion d’1 euro minimum pour l’année 2026 à l’association Comm’un Atelier .
Apporter son couvert. .
20 Rue de Regnéville Coutances 50200 Manche Normandie +33 6 43 05 26 95 communatelier@gmail.fr
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English : Guinguette
L’événement Guinguette Coutances a été mis à jour le 2026-07-22 par Coutances Tourisme
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