Informations pratiques

Coutances

Guinguette

20 Rue de Regnéville Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 12:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Guinguette avec repas partagé et animation musicale.

La participation suppose une adhésion d’1 euro minimum pour l’année 2026 à l’association Comm’un Atelier .

Apporter son couvert. .

20 Rue de Regnéville Coutances 50200 Manche Normandie +33 6 43 05 26 95 communatelier@gmail.fr

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English : Guinguette

L’événement Guinguette Coutances a été mis à jour le 2026-07-22 par Coutances Tourisme