Guinguette de Loire Pour Tous, Base Nautique de Loire Pour Tous, Saint-Sébastien-sur-Loire

Guinguette de Loire Pour Tous 20 juin et 5 septembre Base Nautique de Loire Pour Tous Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T11:00:00+02:00 – 2026-06-20T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-05T11:00:00+02:00 – 2026-09-05T22:00:00+02:00

Les samedis 20 juin et 5 septembre 2026, guinguette sur les bords de Loire à St Sébastien-sur-Loire.

Danse, bar et restauration (moules frites…) à partir de 11h.

Promenades sur la Loire à partir de 11h

Spectacle musical à partir de 19h,

Base Nautique de Loire Pour Tous bd des Pas Enchantés, Saint-Sébastien-sur-Loire Saint-Sébastien-sur-Loire 44230 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.loirepourtous.net »}, {« type »: « email », « value »: « loirepourtous9@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0618243095 »}]

Guinguette de Loire