Guinguette de Loire Saint-Sébastien-sur-Loire

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-05 11:00 – 22:00

Gratuit : non bar et restauration, prix affichés sur place paiements CB acceptés tout public

Les 20 juin et 5 septembre 2026, guinguette sur les bords de Loire à St Sébastien-sur-Loire. Musique à partir de 19h, danse, bar et restauration ( moules frites, …) à partir de 11h. promenades sur la Loire à partir de 11h

Saint-Sébastien-sur-Loire 44230

0618243095 https://www.loirepourtous.net



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