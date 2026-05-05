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Guinguette de Loire Saint-Sébastien-sur-Loire

Guinguette de Loire Saint-Sébastien-sur-Loire

Guinguette de Loire Saint-Sébastien-sur-Loire samedi 5 septembre 2026.

Adresse : bd des Pas Enchantés

Ville : 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Heure de début : 11:00

Tarif : bar et restauration, prix affichés sur place paiements CB acceptés

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-05 11:00 – 22:00
Gratuit : non bar et restauration, prix affichés sur place paiements CB acceptés tout public 

Les 20 juin et 5 septembre 2026, guinguette sur les bords de Loire à St Sébastien-sur-Loire.   Musique à partir de 19h, danse, bar et restauration ( moules frites, …) à partir de 11h. promenades sur la Loire à partir de 11h

Saint-Sébastien-sur-Loire 44230
0618243095 https://www.loirepourtous.net


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