Balades sur la Loire, Plage de Saint-Sébastien-sur-Loire, Saint-Sébastien-sur-Loire

Informations pratiques

Balades sur la Loire 19 et 20 septembre Plage de Saint-Sébastien-sur-Loire Loire-Atlantique

Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

L’association « Loire pour tous » vous donne rendez-vous à la plage de Saint-Sébastien-sur-Loire pour une promenade sur gabare ou toue cabanée autour des îles de Loire.

Sous réserve des conditions météorologiques et de navigation.

Accès en contrebas du boulevard des Pas Enchantés, au bas de la rue de la Croix Sourdeau.

Plage de Saint-Sébastien-sur-Loire Boulevard des Pas Enchantés, saint sebastien sur loire Saint-Sébastien-sur-Loire 44230 Loire-Atlantique Pays de la Loire

L’association « Loire pour tous » vous donne rendez-vous à la plage de Saint-Sébastien-sur-Loire pour une promenade sur gabare ou toue cabanée autour des îles de Loire.

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