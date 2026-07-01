Visites commentées de la Haute Robertière, 12 rue de la libération, Saint-Sébastien-sur-Loire

Informations pratiques

Visites commentées de la Haute Robertière Dimanche 20 septembre, 14h00 12 rue de la libération Loire-Atlantique

Réservation obligatoire, nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette noble demeure du XVIIIe siècle, plantée dans un cadre verdoyant, est entourée d’un parc d’arbres plus que centenaires. Outre la maison de plaisance, si prisée des armateurs qui en faisaient alors leur «folie», la propriété comprend également une crypte entièrement décorée de coquillages ainsi que les vestiges d’une ancienne chapelle.

Rendez-vous au 12 rue de la libération

12 rue de la libération 12 rue de la libération, Saint-sébastien-sur-Loire Saint-Sébastien-sur-Loire 44230 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02.40.80.86.05 »}]

Cette noble demeure du XVIIIe siècle, plantée dans un cadre verdoyant, est entourée d’un parc d’arbres plus que centenaires.

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