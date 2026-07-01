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Les Castors à Saint-Sébastien, Centre d’Initiation au Théâtre, Saint-Sébastien-sur-Loire

samedi 19 septembre 2026 · Centre d’Initiation au Théâtre · Saint-Sébastien-sur-Loire

Les Castors à Saint-Sébastien, Centre d’Initiation au Théâtre, Saint-Sébastien-sur-Loire

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Centre d’Initiation au Théâtre
Adresse
10 rue de l’Allée Verte, saint sebastien sur loire
Ville
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
Département
Loire-Atlantique

Les Castors à Saint-Sébastien Samedi 19 septembre, 14h00 Centre d’Initiation au Théâtre Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

A l’occasion des 70 ans de l’achèvement de la première maison de la cité des Castors de la Profondine de Saint-Sébastien-sur-Loire en mai 1956, une exposition retrace l’histoire de ce quartier qui s’est développé dans l’après-guerre. Les Castors, mouvement d’auto-construction de logements, basé sur la solidarité et la complémentarité des savoir-faire, ont donné vie à un nouveau quartier de la ville.
Entrée libre

Centre d’Initiation au Théâtre 10 rue de l’Allée Verte, saint sebastien sur loire Saint-Sébastien-sur-Loire 44230 Loire-Atlantique Pays de la Loire
A l’occasion des 70 ans de l’achèvement de la première maison de la cité des Castors de la Profondine de Saint-Sébastien-sur-Loire en mai 1956, une exposition retrace l’histoire de ce quartier.

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