Les Castors à Saint-Sébastien, Centre d’Initiation au Théâtre, Saint-Sébastien-sur-Loire

Informations pratiques

Les Castors à Saint-Sébastien Samedi 19 septembre, 14h00 Centre d’Initiation au Théâtre Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

A l’occasion des 70 ans de l’achèvement de la première maison de la cité des Castors de la Profondine de Saint-Sébastien-sur-Loire en mai 1956, une exposition retrace l’histoire de ce quartier qui s’est développé dans l’après-guerre. Les Castors, mouvement d’auto-construction de logements, basé sur la solidarité et la complémentarité des savoir-faire, ont donné vie à un nouveau quartier de la ville.

Entrée libre

Centre d’Initiation au Théâtre 10 rue de l’Allée Verte, saint sebastien sur loire Saint-Sébastien-sur-Loire 44230 Loire-Atlantique Pays de la Loire

A l’occasion des 70 ans de l’achèvement de la première maison de la cité des Castors de la Profondine de Saint-Sébastien-sur-Loire en mai 1956, une exposition retrace l’histoire de ce quartier.

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