Informations pratiques

Saint-Amand-de-Vergt

Guinguette de Neufont soirée caribéenne

845 Route du Lac Saint-Amand-de-Vergt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Rendez-vous dès 20h pour une soirée plage animée par DJ Chris Wave qui vous fera voyager au son de musiques caribéennes

Rendez-vous dès 20h pour une soirée plage animée par DJ Chris Wave qui vous fera voyager au son de musiques caribéennes .

845 Route du Lac Saint-Amand-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 81 92 73

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English : Guinguette de Neufont soirée caribéenne

Join us starting at 8 p.m. for a lively beach party hosted by DJ Chris Wave, who will take you on a musical journey with Caribbean tunes

L’événement Guinguette de Neufont soirée caribéenne Saint-Amand-de-Vergt a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux