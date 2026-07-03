Guinguette de Neufont soirée celtic swing rock n’roll Saint-Amand-de-Vergt
samedi 15 août 2026 · Saint-Amand-de-Vergt
Informations pratiques
Saint-Amand-de-Vergt
Guinguette de Neufont soirée celtic swing rock n’roll
845 Route du Lac Saint-Amand-de-Vergt Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Rendez-vous dès 20h pour une soirée rock n’roll celtic swing avec Cécilia de 2 cas barrés et Olivier
Rendez-vous dès 20h pour une soirée rock n’roll celtic swing avec Cécilia de 2 cas barrés et Olivier .
845 Route du Lac Saint-Amand-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 81 92 73
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English : Guinguette de Neufont soirée celtic swing rock n’roll
Join us at 8 p.m. for a night of Celtic swing rock ‘n’ roll with Cecilia from 2 Cas Barrés and Olivier
L’événement Guinguette de Neufont soirée celtic swing rock n’roll Saint-Amand-de-Vergt a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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