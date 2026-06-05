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Guinguette des vignerons Irouléguy

Guinguette des vignerons Irouléguy

Guinguette des vignerons Irouléguy jeudi 2 juillet 2026.

Adresse : Prieuré d'Irouléguy

Ville : 64220 Irouléguy

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0

Irouléguy

Guinguette des vignerons

Prieuré d’Irouléguy Irouléguy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:00:00
fin : 2026-07-02 22:30:00

Date(s) :
2026-07-02

Des soirées d’été dans les vignes au cœur du Pays Basque. La Guinguette des Vignerons est un rendez-vous estival unique au Pays Basque, organisé par La Cave d’Irouléguy, au cœur de l’appellation Irouléguy.
En juillet et août 2026, 4 soirées exceptionnelles vous invitent à découvrir le vignoble basque autrement
– découverte de vins d’Irouléguy
– coucher de soleil sur les montagnes basques
– rencontre avec les vigneron(ne)s passionné(e)s
– ambiance conviviale et authentique
Une idée de sortie idéale au Pays Basque, entre amis, en famille ou pendant vos vacances.   .

Prieuré d’Irouléguy Irouléguy 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 08 48 29  oenotourisme@cave-irouleguy.com

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English : Guinguette des vignerons

L’événement Guinguette des vignerons Irouléguy a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Pays Basque